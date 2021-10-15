В России появятся "паспорта" летчиков

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, которая предусматривает выдачу специальных удостоверений экипажам гражданских самолетов, выполняющих международные рейсы. По этим документам пилоты смогут без виз проходить через пограничные пункты в аэропортах, куда они прилетели по работе. Назвать такие документы "паспортом" можно условно. На самом деле, конечно, у них будет другой статус.

"Проект поправок к Воздушному кодексу предусматривает введение специальных удостоверений для членов экипажей воздушных судов гражданской авиации. У летчиков и бортпроводников появится аналог "паспорта" моряка - своего рода "паспорт" летчика", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что подобный документ, помимо прочего, дает право безвизового въезда в страну в случае прибытия членов экипажей воздушного судна международным рейсом при исполнении своих обязанностей. "Законопроект оговаривает, что удостоверение члена экипажа воздушного судна не является основным документом гражданина нашей страны, по которому осуществляется въезд и выезд из России. Иными словами, по "паспорту" летчика нельзя будет уехать в отпуск или по своим делам. Этот документ будет использоваться только во время работы летчика или бортпроводника непосредственно на международных рейсах", - пояснил Владимир Груздев.

Он напомнил, что паспорт моряка существовал до 2014 года, потом был заменен удостоверением личности моряка. Отличие в том, что если паспорт моряка входил в перечень документов, по которым граждане Российской Федерации осуществляют въезд и выезд из России, то удостоверение личности моряка в такой перечень не входит. Теперь у летчиков появится документ аналогичный тому, что существует у моряков.

"Планируется, что пошлина за выдачу удостоверения личности члена экипажа воздушного судна составит 500 рублей. По расчетам, потребность в таких удостоверениях составляет 20 тысяч штук. Соответственно, предполагается, что дополнительные доходы бюджета составят порядка 10 миллионов рублей", - резюмировал председатель Правления АЮР.