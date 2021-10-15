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14.10.2021 20:40
Рубрика: В мире

В Северной Ирландии запретят курить в машине в присутствии детей

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
Министр здравоохранения Северной Ирландии (автономная административно-политическая часть Великобритании) Робин Суонн объявил о грядущем запрете курить в машине в присутствии детей. Кроме того, нельзя будет в принципе курить в закрытом автомобиле, если в нем более одного человека. За неповиновение грозит штраф в 50 фунтов. Если куривший при ребенке нарушитель не заплатит штраф, то его дело могут передать в суд, отмечает радиостанция RTE.
В Северной Ирландии курение в машине, тем более в присутствии детей, теперь считается противозаконным. Фото: EPA В Северной Ирландии курение в машине, тем более в присутствии детей, теперь считается противозаконным. Фото: EPA
В Северной Ирландии курение в машине, тем более в присутствии детей, теперь считается противозаконным. Фото: EPA

"Употребление табака по-прежнему является основной причиной предотвратимых заболеваний и преждевременной смерти в Северной Ирландии. Жизненно важно, чтобы мы максимизировали наши усилия по сокращению распространенности курения и защите людей, особенно детей, от воздействия пассивного курения", - сказал министр. Ожидается, что новые правила дополнят действующее законодательство, которое и так запрещает курить в определенных местах, в том числе в рабочем транспорте, где желающий затянуться находится не в одиночестве.

Фото: ТАСС
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В рамках готовящегося законопроекта власти намерены запретить продавать лицам младше 18 лет всякие курительные продукты вроде электронных сигарет. Кроме того, правонарушением будет считаться, если кто-то по просьбе несовершеннолетнего купит ему подобное курительное устройство. "Распространенность курения среди молодежи в Северной Ирландии в последние годы неуклонно снижается, и я не хочу, чтобы эта тенденция обратилась вспять, потому что молодые люди, которые, возможно, изначально не были склонны курить табак, вместо этого становятся зависимыми от никотина через электронные сигареты", - сказал Суонн.

В других частях Альбиона - Англии и Уэльсе - еще с 2015 года водителям и пассажирам запрещено курить в машине, где есть несовершеннолетние. Аналогичный закон с 2016 года действует и в соседней Ирландии.

А как у нас?

В России есть прямой запрет на курение водителей, занимающихся перевозкой пассажиров. То есть если курит водитель автобуса, перевозящий пассажиров, то ему грозит ответственность по части 1 статьи 6.24 КоАП - штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Этот запрет не распространяется на водителей такси. Нет также запрета на курение в личных автомобилях. Хотя в 2019 году всерьез шло обсуждение необходимости введения такого запрета. Аргументы у инициаторов были такие: чем курение за рулем отличается от разговора по телефону? Оно также отвлекает водителя от дороги. Но дальше разговоров дело не пошло.

Вообще в этом вопросе более популярна позиция, что человек - существо свободное и волен травить себя чем захочет. А машина - это его личное пространство.

Но до тех пор, пока оно личное. Можно, конечно, по аналогии с общественным транспортом запретить курение в машине при наличии в ней пассажиров, а тем более детей. Но тут возникает сразу несколько нюансов. А если пассажир тоже курящий и тоже курит в машине? И второй более важный вопрос, как это контролировать? Напомним, что камеры в России могут фиксировать нарушения и выписывать штрафы в автоматическом режиме только за нарушения правил дорожного движения или благоустройства территорий. Сделано это потому, что штраф автоматически выписывается не нарушителю, а собственнику машины. А это не всегда совпадает. Поэтому выписывать штраф в автоматическом режиме за нарушение требований охраны здоровья просто невозможно. А если это делать не в упрощенном порядке, то полиции придется устанавливать, кто конкретно курил в машине, его разыскивать и после этого уже выписывать штраф. У полиции и без этого есть чем заняться.

Подготовил Владимир Баршев

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