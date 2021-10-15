В Совфеде предложили увеличить дотации бюджетам регионов

Дотации региональным бюджетам следует увеличить, заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова в ходе заседания комитета.

"Отмечаем, что (в проекте бюджета) заложена инфляция в 4%, а сейчас уже прогноз Минэкономразвития - 7,4%. Беспокоит, что тех объемов, которые предусмотрены в бюджете для наших субъектов РФ, в том числе на выплаты бюджетникам, не хватит", - сказала Перминова.

Эта обеспокоенность сенаторов отражена в заключении на проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Также сенаторы отмечают, что следует усовершенствовать порядок расчета налога на прибыль для налогоплательщиков с обособленными подразделениями. Это нужно сделать, чтобы распределять поступление налога между регионами пропорционально объемам произведенной ими продукции.

"Это будет более точным распределением прибыли, нежели от численности или фонда зарплаты", - уточнила Елена Перминова.

Еще один пункт, на который обратили внимание в верхней палате парламента, - сокращение доли рыночных заимствований в части долга регионов перед государством. Это произошло за счет программы реструктуризации и предоставления бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов. Сенаторы предлагают продолжать реализовывать эти меры, проводя мониторинг государственного долга регионов.

"Мы полагаем, что возможно предусмотреть дополнительное замещение бюджетными кредитами рыночной задолженности хотя бы тех субъектов, которые реализуют индивидуальные программы. У нас их пока таких десять", - отметила первый замглавы бюджетного комитета СФ.

По мнению законодателей, необходимо также поэтапно снижать муниципальный долг без увеличения государственного.