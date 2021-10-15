Пользователи WhatsApp получили доступ к функции сквозного шифрования резервной копии переписки. Теперь хранящийся в облаке бэкап можно защитить паролем или 64-битным ключом шифрования, говорится в официальном сообщении.

Важность такого шага сложно переоценить - до этого резервные копии не шифровались и хранились в облаке iCloud или Google Drive в открытом виде, поэтому злоумышленник, взломавший аккаунт в облачном хранилище, мог получить доступ к переписке.

"Ни WhatsApp, ни ваш поставщик услуг резервного копирования не смогут прочитать ваши резервные копии или получить доступ к ключу, необходимому для их разблокировки", - отмечают в компании.

Новая функция будет внедряться постепенно с выходом новой версии мессенджера.