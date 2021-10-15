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В WhatsApp появилось шифрование резервной копии. Почему это важно

Текст:   Антон Благовещенский
15.10.2021,  
18:17
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи WhatsApp получили доступ к функции сквозного шифрования резервной копии переписки. Теперь хранящийся в облаке бэкап можно защитить паролем или 64-битным ключом шифрования, говорится в официальном сообщении.

Важность такого шага сложно переоценить - до этого резервные копии не шифровались и хранились в облаке iCloud или Google Drive в открытом виде, поэтому злоумышленник, взломавший аккаунт в облачном хранилище, мог получить доступ к переписке.

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"Ни WhatsApp, ни ваш поставщик услуг резервного копирования не смогут прочитать ваши резервные копии или получить доступ к ключу, необходимому для их разблокировки", - отмечают в компании.

Новая функция будет внедряться постепенно с выходом новой версии мессенджера.

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Фото: iStock
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