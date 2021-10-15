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Рубрика: В мире

Въезд в США разрешат привитым лишь одобренными в стране вакцинами

С 8 ноября въезд в США будет разрешен только тем, кто вакцинировался препаратами, утвержденными Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или получившими одобрение ВОЗ.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Для въезда в Соединенные Штаты в список принимаемых вакцин будут входить одобренные FDA или входящие в список ВОЗ для экстренного применения", - передает ТАСС комментарий минздрава.

Сейчас в стране рекомендованы семь вакцин: от американских компаний Moderna, Pfizer, германская BioNTech, Johnson & Johnson, британско-шведская AstraZeneca, индийский Covishield и китайские Sinovac Biotech и Sinopharm. Российских вакцин в этом списке пока нет.

В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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