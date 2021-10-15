Видео: блогер собрал свинью из Minecraft и разогнал ее до 30 км/ч

Автор YouTube-канала Electo воссоздал в натуральном масштабе свинью из игры Minecraft.

Модель при этом получилась подвижная - изобретатель оседлал ее и даже смог разогнать до скорости свыше 30 км/час.

Корпус поросенка собран из дерева, для передвижения используются мебельные ролики, аккумуляторную батарею блогер в целях экономии собрал самостоятельно.

Управление и повороты осуществляются при помощи микрокомпьютера и камеры - со стороны это выглядит так, будто свинья пытается догнать висящую перед ней морковку.

Езда на таком импровизированном транспорте оказалась небезопасной, что в итоге и привело к аварии, в результате которой свинья разбилась, но создатель обещал ее починить.