Вирусолог назвал обязательное обследование перед ревакцинацией от COVID-19

Перед тем, как делать повторную прививку от COVID-19, необходимо выяснить количество антител к коронавирусу. Об этом "Вечерней Москве" рассказала вирусолог Маргарита Романенко.

По ее словам, этот совет касается граждан, которые уже сделали первую прививку.

"Поэтому я рекомендую ввести одну дозу, после - измерить количество антител. Если их достаточно - остановиться на этом. Если нет - поставить второй компонент", - рекомендовала она.

Ранее врач Николай Николаев заявил, что интервал между прививками от гриппа и коронавируса должен составлять не менее 30 дней.