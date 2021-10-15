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15.10.2021 21:59
Рубрика: Общество

Вирусолог назвал обязательное обследование перед ревакцинацией от COVID-19

Текст: Матвей Линник
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Перед тем, как делать повторную прививку от COVID-19, необходимо выяснить количество антител к коронавирусу. Об этом "Вечерней Москве" рассказала вирусолог Маргарита Романенко.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По ее словам, этот совет касается граждан, которые уже сделали первую прививку.

"Поэтому я рекомендую ввести одну дозу, после - измерить количество антител. Если их достаточно - остановиться на этом. Если нет - поставить второй компонент", - рекомендовала она.

Ранее врач Николай Николаев заявил, что интервал между прививками от гриппа и коронавируса должен составлять не менее 30 дней.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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