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Рубрика: Власть

Владимир Путин дал интервью телеканалу CNBC

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
После пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" президент дал интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Владимир Путин назвал главной проблемой и задачей России подъем доходов граждан, рассказал о большой ошибке США с долларом, а также ответил на вопрос о своем преемнике.

Первый же вопрос прозвучал о следующих президентских выборах. Заметив, что до них еще много времени, Путин подчеркнул, что "разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию". А она должна быть спокойной, стабильной, чтобы госструктуры работали уверенно. "Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", - сказал он.

Фото: Константин Завражин
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Отвечая на вопрос о возможности нефтяных контрактов в криптовалюте, Путин подчеркнул ее нестабильность. "Чтобы переводить средства из одного места в другое - да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно", - убежден он. "Криптовалюта пока ничем не обеспечена", - продолжил президент. Как средство расчета она может использоваться, но в торговле источниками энергии о ней говорить рано. "Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть, когда-то это может быть и средством накопления", - не исключил российский лидер.

Путин подчеркнул, что "США совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента". "У нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах", - пояснил он. И другие страны видят, что происходит, тревожатся, что так же в Вашингтоне могут поступить и с ними. "Результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт", - сказал президент. Россия сокращает доллары в резервах, старается переходить на расчеты в национальных валютах. "США пилят сук, на котором сидят", - сравнил Путин, потому что подрывают абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты и ради сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам.

"Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего", - продолжил президент. Но если такая политика американских властей будет продолжаться, США сами подорвут доверие к доллару, считает он. При этом в очередной раз Конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. Это значит эмиссия. И впервые в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно не было. "Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к валюте", - оценил Путин. И все задаются вопросом: а что дальше, что США будут делать с колоссальным долгом? От самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика, и Россия заинтересована, чтобы не было никаких волнений, скачков, но это от Москвы не зависит. "Мы внимательно смотрим за тем, что происходит, анализируем и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы обеспечить наши долгосрочные интересы", - пояснил президент.

Мы внимательно смотрим за тем, что происходит, анализируем и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы обеспечить наши долгосрочные интересы

Путин дал оценку AUKUS - союза Австралии, США и Великобритании. Создание каких-то блоков, в том числе и этого, подрывает региональную стабильность, считает он, потому что "дружить между собой - это хорошо, но "дружить против кого-то" - это плохо". Российский лидер надеется, что ситуация не будет развиваться по непредсказуемому сценарию и не вызовет дополнительных напряжений в регионе.

Самой серьезной проблемой и задачей для России президент назвал подъем доходов граждан. Причем решать ее надо не простыми линейными методами, а обеспечить рост темпов развития экономики и изменение ее качества. "Это долгосрочная задача. Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан и решение второй очень важной для нас проблемы - демографической", - пояснил он. И здесь есть целый набор социальных вопросов: здравоохранение, образование, поддержка семей с детьми. Чтобы их решать, намечены национальные цели развития. "Это большая проблема. Поэтому две основные проблемы - это демографическая и увеличение доходов граждан, улучшение качества их жизни - должны решаться на этой серьезной экономической базе", - сказал Владимир Путин.

На вопрос, готов ли Путин поднять уровень жизни отбывающего срок блогера Алексея Навального, президент заметил, что "есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью".

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