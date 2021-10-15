Владимир Путин заявил о развитии интеграции в ЕАЭС

Во встрече приняли участие президенты России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, премьер-министр Армении, главы государств-наблюдателей - Узбекистана и Кубы. Из-за пандемических ограничений все не смогли собраться вместе на очном заседании в Минске. Но несмотря на эпидемию, "наше интеграционное взаимодействие продолжает углубляться", заявил Путин.
"Практически во всех государствах ЕАЭС возобновился экономический рост", - констатировал Владимир Путин. В России по итогам первых шести месяцев 2021 года ВВП вырос на 4,8 процента. В Евразийском союзе повысились промышленное производство - на 4,4 процента и выпуск сельхозпродукции - на 0,6 процента. В январе - июне товарооборот между государствами ЕАЭС увеличился почти на треть, а объем внешней торговли с третьими странами - на четверть.
Таких показателей удалось добиться, несмотря на нелегитимные санкции против ряда стран Союза, подчеркнул Путин. "Ни для кого не секрет, что эти санкции используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических и политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране", - сказал он. Такие внешние неблагоприятные условия должны стимулировать укрепление сотрудничества. Повышается значимость тесного взаимодействия для перехода на национальные валюты и сокращения использования доллара и евро во взаимных расчетах, организации импортозамещения, развития высокотехнологичных отраслей, заметил президент. У России большой опыт развития в условиях западных ограничений, и она готова им делиться, заверил он партнеров.
"Сообща проще и быстрее реализовывать крупные экономические проекты", - считает Путин. Участники саммита отметили их дефицит, а ведь благодаря им можно эффективно противостоять любому внешнему давлению. Важно усиливать кооперацию в промышленности и сельском хозяйстве, обеспечивать максимальную свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы - чтобы сформировать полноценный, устойчивый общий рынок. Уже удалось существенно продвинуться в унификации регулирования розничной торговли, началась гармонизация национального регулирования в сфере защиты прав потребителей, одобрены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. Среди рассмотренных лидерами вчера документов - решение о переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, заявление о сотрудничестве в экологической сфере. На повестке - выработка системы климатического регулирования, чтобы компании работали по понятным правилам.
Россия предпринимает активные усилия по снижению углеродоемкости экономики, сокращению эмиссии парниковых газов, развитию "зеленой энергетики". Путин предложил в рамках ЕАЭС начать унификацию стандартов по углеродной отчетности, осуществлять взаимовыгодные климатические проекты, создавать свои технологии, основанные на безуглеродных источниках энергии.
В июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, идет обсуждение таких договоров с Египтом, Ираном, одобрен запуск переговоров с Индией. В активной фазе - работа по изучению целесообразности создания зон свободной торговли с Индонезией и Монголией. "Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания Большого Евразийского партнерства", - убежден президент РФ. Чем более очевидными будут достижения ЕАЭС в экономике, тем весомее будет авторитет и влияние Союза, считает он.