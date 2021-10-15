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15.10.2021 02:45
Рубрика: Власть

Владимир Путин заявил о развитии интеграции в ЕАЭС

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
Вчера Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры обсудили борьбу с коронавирусом и преодоление последствий пандемии, формирование единых рынков нефти и газа, энергосотрудничество и взаимодействие по вопросам изменения климата. В своем выступлении российский президент заявил, что нелегитимные санкции по отношению к ряду государств ЕАЭС - средство не только недобросовестной конкуренции, но и подрыва правительств.

Во встрече приняли участие президенты России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, премьер-министр Армении, главы государств-наблюдателей - Узбекистана и Кубы. Из-за пандемических ограничений все не смогли собраться вместе на очном заседании в Минске. Но несмотря на эпидемию, "наше интеграционное взаимодействие продолжает углубляться", заявил Путин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Практически во всех государствах ЕАЭС возобновился экономический рост", - констатировал Владимир Путин. В России по итогам первых шести месяцев 2021 года ВВП вырос на 4,8 процента. В Евразийском союзе повысились промышленное производство - на 4,4 процента и выпуск сельхозпродукции - на 0,6 процента. В январе - июне товарооборот между государствами ЕАЭС увеличился почти на треть, а объем внешней торговли с третьими странами - на четверть.

Таких показателей удалось добиться, несмотря на нелегитимные санкции против ряда стран Союза, подчеркнул Путин. "Ни для кого не секрет, что эти санкции используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических и политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране", - сказал он. Такие внешние неблагоприятные условия должны стимулировать укрепление сотрудничества. Повышается значимость тесного взаимодействия для перехода на национальные валюты и сокращения использования доллара и евро во взаимных расчетах, организации импортозамещения, развития высокотехнологичных отраслей, заметил президент. У России большой опыт развития в условиях западных ограничений, и она готова им делиться, заверил он партнеров.

"Сообща проще и быстрее реализовывать крупные экономические проекты", - считает Путин. Участники саммита отметили их дефицит, а ведь благодаря им можно эффективно противостоять любому внешнему давлению. Важно усиливать кооперацию в промышленности и сельском хозяйстве, обеспечивать максимальную свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы - чтобы сформировать полноценный, устойчивый общий рынок. Уже удалось существенно продвинуться в унификации регулирования розничной торговли, началась гармонизация национального регулирования в сфере защиты прав потребителей, одобрены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. Среди рассмотренных лидерами вчера документов - решение о переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, заявление о сотрудничестве в экологической сфере. На повестке - выработка системы климатического регулирования, чтобы компании работали по понятным правилам.

Президент РФ назвал санкции против стран ЕАЭС способом подрыва законных правительств

Россия предпринимает активные усилия по снижению углеродоемкости экономики, сокращению эмиссии парниковых газов, развитию "зеленой энергетики". Путин предложил в рамках ЕАЭС начать унификацию стандартов по углеродной отчетности, осуществлять взаимовыгодные климатические проекты, создавать свои технологии, основанные на безуглеродных источниках энергии.

В июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, идет обсуждение таких договоров с Египтом, Ираном, одобрен запуск переговоров с Индией. В активной фазе - работа по изучению целесообразности создания зон свободной торговли с Индонезией и Монголией. "Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания Большого Евразийского партнерства", - убежден президент РФ. Чем более очевидными будут достижения ЕАЭС в экономике, тем весомее будет авторитет и влияние Союза, считает он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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