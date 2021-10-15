Врач Драпкина назвала пять важнейших факторов долголетия

Для сохранения здоровья и долгой жизни нужно соблюдать пять правил, рассказала глава Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Она сообщила, что есть индекс приверженности здоровому образу жизни, и среди тех, кто его придерживается, смертность ниже на 36%. На Евразийском женском форуме Драпкина сказала, что из множества факторов были выделены пять основных: не курить, не злоупотреблять алкоголем, не солить еду, есть больше фруктов и овощей и больше ходить пешком.

Врач, как передает РИА Новости, отметила, что женщины в России едят много выпечки, а овощей, фруктов и рыбы в рационе мало, а основной причиной смерти являются сердечно-сосудистые заболевания.

"Второй вопрос: что влияет на выживаемость. Здесь я как ученый должна дать научные данные", - сказала Драпкина, перечислив такие факторы как: уровень образования, доходов, уровень артериального давления, индекс массы тела, а также некоторые медицинские показатели, которые выявляются лабораторным путем.