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15.10.2021 18:06
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как недостаток витаминов влияет на зрение

Текст: Елена Манукиян
Дефицит тех или иных витаминов может по-разному сказаться на зрении. Об этом "Российской газете" рассказал главный врач онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович.
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС Фото: Григорий Сысоев / ТАСС
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Так, у пациентов с катарактой чаще всего бывает низкий уровень витамина С. Достаточное его потребление поможет предупредить развитие этого заболевания. Для взрослых мужчин это 90 мг в сутки, для женщин - 75 мг. Считается, что больше всего аскорбиновой кислотой богаты цитрусовые, но на самом деле самое высокое содержание этого вещества - в шиповнике: оно достигает 1250 мг на 100 граммов ягод, говорит доктор. Также полезны различные сорта облепихи (от 200 до 800 мг), черная смородина (177 мг), брокколи (115 мг), сладкие красные перцы (100-250 мг в зависимости от сорта), укроп (100 мг). Менее 100 мг витамина на 100 граммов продукта содержится в шпинате, киви, землянике, лимонах, апельсинах, помидорах.

Витамин Е (токоферол) обладает сильным антиоксидантным действием, предотвращает возрастные изменения, в том числе - и в глазах. Этот витамин может отодвинуть развитие возрастной дальнозоркости, при которой человек перестает хорошо видеть вблизи. Суточное потребление в 10 мг для взрослых поможет дольше сохранить остроту ближнего зрения, а для этого нужно есть семечки подсолнуха (31 мг), миндаль (25 мг), фундук (21 мг) и арахис (10 мг). Половину суточной нормы можно получить из 100 граммов кураги, сушеных персиков, облепихи и мяса угрей.

Следствием дефицита витаминов В2 (рибофлавина) чаще всего становится куриная слепота - потеря зрения в сумерках и ночью. Суточная норма для взрослых - 1,8 мг витамина В2 для мужчин и 1,5 мг для женщин. Он содержится в телячьей печени (3,5 мг на 100 грамм) и говяжьих почках (2,5 мг на 100 грамм).

Витамин B3 предотвращает расстройства в сосудах глаз и усиливает кровоснабжение зрительного нерва. Суточная потребность для взрослых - 16 мг, а восполнить ее можно с помощью арахиса (8,6 мг на 100 грамм), баранины (6 мг) и говядины (5 мг), но лучше всего употреблять говяжью печень, в которой 15 мг ниацина на 100 грамм.

Фото: istock
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А вот самый нужный для нашего зрения, оказывается, витамин А, точнее, это - целая группа витаминов, в которую входят ретинол (витамин А1 или аксерофтол), дегидроретинол (витамин А2), ретиналь (альдегид витамина А1), ретиноевая кислота, провитамин группы А - бета-каротин. Они отвечают за остроту зрения, предотвращают синдром сухого глаза, конъюнктивиты. Ревиталь, например, входит в состав родопсина - основного зрительного пигмента.

Для поддержки здоровья глаз нужно в сутки потреблять 700 мкг витаминов А (для женщин) и 900 мкг (для мужчин). При чем во время беременности и кормления грудью этот показатель увеличивается до до 750-770 мкг и 1200-1900 мкг соответственно. Самые полезные в этом отношении продукты - это печень трески, в которой 25000 мкг витамина А на 100 граммов. "Достаточно одной порции печени трески, чтобы перекрыть суточную норму на несколько недель", - подчеркнул врач. Второй по полезности продукт - говяжья печень (8367 мкг), а третий - морковь (2000 мкг). По словам доктора, тертая морковь на завтрак, действительно, очень полезна для наших глаз.

В сортах красной рыбы 1500 мкг витамина А на 100 граммов, а в угре - 1200 мкг, что делает суши и сашими одними из самых полезных для зрения блюд. Зелень сельдерея, укроп или шпинат содержат в 100 граммах суточную норму для женщин - по 750 мкг. А еще богаты этим веществом курага (580 мкг), красная икра (450 мкг), шиповник (437 мкг), щавель (417 мкг), брокколи (386 мкг).

А вот легендарная черника ни одним из этих витаминов особенно не богата. Так например, витамина А в ней всего 0,3% суточной нормы. Но зато она содержит лютеин. Этот желтый растительный пигмент накапливается в тканях глаза. Он нужен для повышения остроты зрения. Кроме черники, его можно получать из тыквы и хурмы.

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