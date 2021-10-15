Выплаты на жилье для многодетных начнут выдавать через портал госуслуг

ДОМ.РФ направил более 100 млрд рублей на погашение задолженности по ипотечным кредитам в рамках программы поддержки многодетных семей, сообщает пресс-служба компании. В общей сложности за 2 года воспользоваться этой мерой поддержки смогли уже 227 тысяч семей (семьям перечисляется до 450 тысяч рублей). Из них 11,5 тысячи полностью погасили ипотеку.

"Программа поддержки многодетных семей - одна из самых востребованных государственных инициатив. Количество заявок растет с каждым годом", - отметил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

В июле 2021 года условия программы были расширены. Сейчас выплаты могут быть использованы на погашение кредитов, предоставленных на покупку земельных участков для личного подсобного хозяйства или садоводства, строительство собственного дома или покупку недостроенного, приобретение жилья в рамках льготных программ регионов, а также последней доли в праве собственности на недвижимость. Также возможно получение господдержки по кредитам, предоставленным для оплаты паевого взноса в ЖСК, приобретение жилья, включая оплату ремонта и уплату страховых взносов.

ДОМ.РФ совместно с Минцифры планирует организовать возможность подачи гражданами заявок на выплату через портал Госуслуг. Это ускорит процесс получения средств. Сейчас для получения господдержки семьи обращаются с заявлением в свой банк, затем информация поступает в ДОМ.РФ, который после проверки перечисляет средства.