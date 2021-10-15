Вышел новый трейлер сериала Marvel "Соколиный глаз"

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликован новый промо-ролик сериала "Соколиный глаз".
В нем раскрывается сюжетная завязка проекта: Клинт Бартон с семьей отправляется в Нью-Йорк отпраздновать новогодние праздники, но его настигает прошлое, в результате чего в ученицы ему набивается юная лучница Кейт Бишоп.
По настроению шоу будет чем-то вроде рождественской истории.
Премьера "Соколиного глаза" на Disney+ запланирована на 24 ноября, на старте выйдут сразу два первых эпизода.