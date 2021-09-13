Новости

Вышел трейлер триллера с Эванджелин Лилли "Юг рая" 16:09
Умер легендарный джазовый барабанщик Тино Контрерас 15:58
Вышел русский трейлер мультфильма про бракованного робота Рона 15:53
Бритни Спирс объявила о помолвке 15:43
Умер актер и режиссер Ферри Радакс 15:24

Вышел первый трейлер сериала "Соколиный глаз" от Marvel

Новости
    13.09.2021, 16:16
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

На YouTube опубликован дебютный трейлер нового сериала Marvel "Соколиный глаз".

Фото: twitter.com/ HalleBailey
Названа дата премьеры фильма про чернокожую русалочку от Disney

В ролике показывается, что прошлое Хоукая, когда он неистово истреблял преступников между щелчками Таноса и Халка, настигает его.

В персональном шоу Клинт Бартон обзаведется ученицей Кейт Бишоп, которая хвастается, что некоторые называют ее величайшей лучницей в мире. Роль исполнила Хейли Стейнфилд. В будущем MCU ей прочат место в команде новых Мстителей.

Как и сообщалось ранее, по стилистике проект обещает быть "рождественской сказкой", а через персонажа Джереми Реннера, единственного супергероя-семьянина, будут подниматься темы о семейных ценностях. Может получиться что-то вроде "Одного дома" от Marvel.

Премьера сериала "Соколиный глаз" состоится 24 ноября текущего года на Disney+.

Также в Instagram опубликован постер проекта.

Новости

Вышел финальный русский трейлер хоррора "Крик: Кровавое посвящение" 14:55
88-летний Станислав Любшин госпитализирован со спектакля в Москве 14:40
Выставки Comic-Con Russia и "Игромир" отменили из-за коронавируса 14:34
Менеджер Rolling Stones и Дилана Мик Бридген погиб, роя могилу собаке 14:26
⧣ США
Фото: twitter.com/ HalleBailey
Названа дата премьеры фильма про чернокожую русалочку от Disney 12.09.2021
Закончились съемки 3-го сезона "Пацанов" 11.09.2021
Звезда "Довода" присоединилась к касту "Стражей Галактики 3" Marvel 10.09.2021
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Михаил Боровков 09:33
Умер актер Александр Иваненко 11.09.2021
Названа официальная причина смерти 16-летнего актера Логана Уильямса 10.09.2021
⧣ фантастика
Фото: WDSSPR
"Веном 2" может стать самым коротким кинокомиксом 10.09.2021
Трейлер новой "Матрицы" за сутки собрал более 25 миллионов просмотров 10.09.2021
Появился трейлер мультфильма о безумном Супермене Injustice 10.09.2021