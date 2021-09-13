Вышел первый трейлер сериала "Соколиный глаз" от Marvel

На YouTube опубликован дебютный трейлер нового сериала Marvel "Соколиный глаз".

В ролике показывается, что прошлое Хоукая, когда он неистово истреблял преступников между щелчками Таноса и Халка, настигает его.

В персональном шоу Клинт Бартон обзаведется ученицей Кейт Бишоп, которая хвастается, что некоторые называют ее величайшей лучницей в мире. Роль исполнила Хейли Стейнфилд. В будущем MCU ей прочат место в команде новых Мстителей.

Как и сообщалось ранее, по стилистике проект обещает быть "рождественской сказкой", а через персонажа Джереми Реннера, единственного супергероя-семьянина, будут подниматься темы о семейных ценностях. Может получиться что-то вроде "Одного дома" от Marvel.

Премьера сериала "Соколиный глаз" состоится 24 ноября текущего года на Disney+.

Также в Instagram опубликован постер проекта.