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Опубликован первый кадр сериала "Соколиный глаз" от Marvel

Новости
    29.07.2021, 19:16
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Актер Джереми Реннер, заслуженный "Соколиный глаз" Marvel, в интервью Entertainment Weekly раскрыл интересные детали о своем грядущем сольном сериале, а издание опубликовало первый официальный кадр.

Фото: instagram.com/ spdrmnkyxxiii
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По словам артиста, его персонаж встретит юную девушку Кейт Бишоп - она поклонница талантов Мстителя с луком и стрелами и дальнейшие события приведут к тому, что Клинту Бартону придется взять ее к себе в ученики. Роль исполнила актриса Хейли Стейнфилд.

Названа также и дата премьеры: "Соколиный глаз" стартует на платформе Disney+ 24 ноября текущего года.

Ожидается, что в этом шоу дебютирует известный злодей Кингпин в исполнении Винсента Д'Онофрио.

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