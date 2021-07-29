Опубликован первый кадр сериала "Соколиный глаз" от Marvel

Актер Джереми Реннер, заслуженный "Соколиный глаз" Marvel, в интервью Entertainment Weekly раскрыл интересные детали о своем грядущем сольном сериале, а издание опубликовало первый официальный кадр.

По словам артиста, его персонаж встретит юную девушку Кейт Бишоп - она поклонница талантов Мстителя с луком и стрелами и дальнейшие события приведут к тому, что Клинту Бартону придется взять ее к себе в ученики. Роль исполнила актриса Хейли Стейнфилд.

Названа также и дата премьеры: "Соколиный глаз" стартует на платформе Disney+ 24 ноября текущего года.

Ожидается, что в этом шоу дебютирует известный злодей Кингпин в исполнении Винсента Д'Онофрио.