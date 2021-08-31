Сериал про Соколиного глаза сделают рождественской сказкой

Сольный сериал про Соколиного глаза обрел свое место в хронологии киновселенной Marvel.

Как пишет Screen Rant, события персонального шоу Клинта Бартона будут происходить после фильма "Мстители: Финал" в Нью-Йорке, жители которого постепенно приходят в себя после последствий победы над Таносом.

Выход проекта состоится между премьерами кинолент "Вечные" и "Человек-паук: Нет пути домой". Запланировано 6 эпизодов, последний из которых выйдет 29 декабря.

По информации издания, такое время подобрано не случайно - весь сериал будет пропитан духом Рождества и праздничным настроением, а также будет вращаться вокруг темы семейных ценностей в процессе воспитания Хоукаем своей преемницы - Кейт Бишоп.

Выбор мстителя с луком и стрелами для подобного амплуа тоже называется закономерным - ведь из всех супергероев только старина Клинт является полноценным семьянином - мужем и многодетным отцом.

Ранее предполагалось, что в сериале может быть показан Соколиный глаз, слетевший с катушек после "Войны бесконечности", истребляющий мафиозные кланы по всему свету, но вместо мрачного и темного триллера зрители на Disney+ получат очередную рождественскую сказку.