Захарова: Запад устраивает истерику в преддверии открытия "Северного потока-2"

Западные страны устраивают истерику в преддверии открытия газопровода "Северный поток-2". Такое мнение в пятницу выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Чем меньше времени остается до полного ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", тем выше градус медийной и политической истерии в отдельных регионах западного полушария", - написала она в своем канале в Telegram.

По словам дипломата, подобные заявления были сделаны со стороны Великобритании, Польши и США. "Все это - удивительное и, давайте признаем, несколько неуклюжее выражение того, что вообще-то называется нерыночными элементами конкурентной борьбы", - заключила Захарова.