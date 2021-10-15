Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10М" сделали малозаметным

На проходившей в Белграде 10-й Международной выставке вооружений и военной техники "Партнер-2021" был представлен сербский вариант модернизации зенитного ракетного комплекса войсковой противовоздушной обороны "Стрела-10М".

New improved Strela-10M with thermal camera, laser rangefinder, pasive radio-locators and modified 9M37M missile marked as RLN-S10, range 10 km/ 5 km on height!@MihajlovicMike @gunner_schmulke pic.twitter.com/d9Af7ckIJa — Zoran Vukosavljevic (@ZoranVukosavlje) October 13, 2021

Как сообщается, боевая машина получила новый прицельный комплекс с тепловизором, лазерным дальномером и пассивным радиолокатором, способным обнаруживать различные летательные аппараты противника по их собственному излучению.

В результате предпринятых мер ЗРК стал менее заметным на поле боя для вражеских средств обнаружения, и, соответственно, теперь его гораздо труднее вывести из строя.

Также доработке подверглась ракета 9М37М, после чего возросли возможности поражения цели по дальности, она теперь стала составлять 10000 метров, и по высоте - 5000 метров.

Как считают военные эксперты, эти наработки в модернизации "десяток" ориентированы на зарубежных заказчиков.

На вооружении сербской армии в настоящее время находится лишь небольшое количество такой техники.

На вооружение российских сухопутных и воздушно-десантных войск приняты усовершенствованные "Стрела-10НМ", способные скрытно сбивать неприятельские самолеты, вертолеты, беспилотники новыми ракетами с трехрежимными головками самонаведения. Эти комплексы отлично показали себя на недавних стратегических учениях "Запад-2021".