Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.09.2021,  
15:46
Текст:  Алексей Брусилов

Улучшенные "Стрела-10МН" и "Тунгуска-М1" замечены на полигоне Мулино

На полигоне Мулино (Нижегородская область) в ходе основного этапа совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021" были задействованы различные средства противовоздушной обороны.
Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости

Например, как сообщает газета "Красная звезда", для уничтожения пикирующих воздушных целей условного противника были привлечены современные зенитные ракетные комплексы "Стрела-10МН". Эти ЗРК прошли модернизацию, на них появились тепловизионные системы, позволяющие уверенно действовать в любое время суток, а также специальные автоматы, осуществляющие захват и сопровождение воздушных объектов.

Фото: Минобороны РФ
Списанные танки Т-80УД и БТР-70 стали мишенями на учениях "Запад-2021"

Также в конце минувшего года сообщалось о начале серийного производства в интересах Министерства обороны РФ зенитных управляемых ракет "Стрела 9М333", работающих по принципу "выстрелил-забыл". Они оснащены трехрежимными (фотоконтрастной, инфракрасной и помеховой) головками самонаведения, способными уничтожать беспилотники, крылатые ракеты, а также самолеты и вертолеты в условиях применения ими различных помех.

В учебных боевых действиях также принимали участие доработанные пушечно-ракетные "Тунгуска-М1", ранее уже демонстрировавшиеся на маневрах "Кавказ-2020".

Фото: Минобороны РФ

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Federal Aviation Administration/Wikimedia.org
Авиабазу США закрыли после аварии стратегического бомбардировщика B-2 09:44
В России отмечают День танкиста 12.09.2021
Радикальный вариант модернизации БМП-1 представили в Польше 09.09.2021
учения
Фото: One half 3544/Wikimedia.org
Талибы нашли баллистические ракеты Афганистана 14.09.2021
Боевые роботы "Уран-9" и "Нерехта" впервые применили на учениях "Запад-2021" 13.09.2021
Совместное наступление Т-80УЕ-1 и БМД-4М показали на видео 13.09.2021
ПВО
Американскую ракету ПРО испытали с отключенной ступенью 13.09.2021
Российские истребители заступили на боевое дежурство в Беларуси 10.09.2021