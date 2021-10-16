Доктор Мясников предупредил об опасном последствии приема витамина С

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что не стоит злоупотреблять приемом синтетического витамина С. По его словам, это может привести к отложению солей и образованию камней в почках.

Дело в том, что синтетические витамины не слишком хорошо усваиваются организмом - всего процентов десять, в отличие от витаминов, поступающих в организм вместе с натуральными продуктами. Это подчеркнул доктор медицинских наук Алексей Соболев.

Нарушения минерального обмена приводят к образованию камней в почках. Соли различных минералов накапливаются в почечной лоханке, внутренней полости почек, постепенно превращаясь в плотные каменистые агломераты. Иногда это происходит именно при бесконтрольном приеме аскорбиновой кислоты.