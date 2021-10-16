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16.10.2021 07:50
Рубрика: Общество

Доктор Мясников предупредил об опасном последствии приема витамина С

Текст: Лариса Ионова

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что не стоит злоупотреблять приемом синтетического витамина С. По его словам, это может привести к отложению солей и образованию камней в почках.

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС
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Дело в том, что синтетические витамины не слишком хорошо усваиваются организмом - всего процентов десять, в отличие от витаминов, поступающих в организм вместе с натуральными продуктами. Это подчеркнул доктор медицинских наук Алексей Соболев.

Нарушения минерального обмена приводят к образованию камней в почках. Соли различных минералов накапливаются в почечной лоханке, внутренней полости почек, постепенно превращаясь в плотные каменистые агломераты. Иногда это происходит именно при бесконтрольном приеме аскорбиновой кислоты.

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