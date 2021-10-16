Эксперт рассказал, что делать при взломе WhatsApp

Злоумышленники могут скомпрометировать доступ к мессенджеру WhatsApp. Как это происходит и что делать в таких случаях, "РГ" рассказал Дмитрий Бондарь, директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар".

Существует два основных способа компрометации доступа к учетной записи WhatsApp. "Первый: мошенник получает физический доступ к устройству, которое авторизовано в WhatsApp, и использует QR-код учетной записи для параллельного входа в веб-версию на другом устройстве. Таким образом, ему становится доступна вся история переписки, а также выполнение любых действий от лица пользователя. Проверить наличие параллельной сессии можно, перейдя в раздел "Настройки" (iOS) или "Другие опции" (Android), далее - "Связанные устройства". Чтобы завершить сеанс, выберите название устройства и нажмите "Выйти". Чтобы избежать компрометации, не следует оставлять устройство без присмотра. Если для входа в него не используется пароль, его следует обязательно установить", - сказал эксперт.

Второй способ компрометации требует гораздо более сложной реализации. "Злоумышленник может перехватить код регистрации или PIN-код двухфакторной аутентификации для входа в аккаунт. Для этого само устройство должно быть либо в физическом доступе у мошенника, либо заражено специальным вредоносным программным обеспечением. Для восстановления доступа к аккаунту следует войти в WhatsApp, используя свой номер телефона, и подтвердить его, введя шестизначный код, полученный в SMS. При возникновении трудностей следует оперативно обратиться в службу поддержки", - добавил специалист.

Кроме того, если вы получили электронное письмо для сброса PIN-кода двухфакторной аутентификации или кода регистрации, но его не запрашивали, не следует переходить по ссылке. "Скорее всего кто-то пытается получить доступ к вашему номеру телефона в WhatsApp", - объяснил Бондарь.