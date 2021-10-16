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16.10.2021 12:34
Рубрика: Культура

Евгению Хавтану - 60: в честь юбилея "Браво" даст большой концерт в Москве

Текст: Александр Алексеев
Создателя группы "Браво", ее гитариста, композитора и вокалиста Евгения Хавтана редко можно увидеть на тусовках или презентациях. Человек дружелюбный, умный, ироничный, большую часть времени он предпочитает заниматься музыкой. Из-за чего даже построил в гараже возле своего дома в Подмосковье профессиональную студию, которой завидуют многие. И горазд на создание новых проектов, в которых реализует себя и в других жанрах: в "36 и 6" Хавтан играет с вокалистом группы "Тараканы!" Дмитрием "Сидом" Спириным, а в "Лос Хавтанос" - с кубинскими музыкантами, теперь переселившимися в Москву.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В свой день рождения 16 октября Евгений Хавтан все-таки согласился придти и на телевидение - в программу "Вечерний Ургант". А на следующий день с размахом займется своим любимым делом - вновь выйдет на сцену, вместе с группой "Браво", в столичном "Главclub".
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Хавтан ведь и сам коренной москвич, окончил школу № 623 в районе Кузьминок, а на своем выпускном балу дал, пожалуй, первый большой концерт со своей тогда еще школьной командой, состоявшей из трех одноклассников. Сыграли они тогда всего несколько песен, в том числе "Солнечный остров" группы "Машина времени".

Теперь песни уже его авторства поют на выпускных вечерах, в караоке по всей стране: "Желтые ботинки", "Ленинградский рок-н-ролл", "Добрый вечер, Москва", "Вася", "Король оранжевое лето", "Навсегда", "От Таганки до Кузьминок" (Евгений Хавтан рассказывал обозревателю "РГ", что это "самая автобиографическая песня из всех"), "Любите девушки", "Дорога в облака".

В "Браво" солировали многие замечательные вокалисты, позднее становившиеся звездами и в своей карьере: Жанна Агузарова, Евгений Осин, Валерий Сюткин. Много лет у микрофона - Роберт Ленц. Но на альбоме "Навсегда" Евгений Хавтан стал в студии уже и ведущим вокалистом. Поклонники удивились: отчего же он не пел так много прежде?! Но объяснение простое: надо же играть на гитаре. А Хавтан, конечно, замечательный гитарист - если прислушаетесь, он владеет разными гитарными техниками и силен как в подыгрыше, так и в соло, к тому же очень точно и сочно умеет передавать настроения и дух песен: что в рок-н-ролле, что в балладах, что в блюзах. А теперь, с Los Havtanos, - и в самбе, и в латино.

Фото: GettyImages
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Наверняка на концерт придут и его друзья по группам, где он играл прежде, до 1982 года: из "Редкой птицы" и "Постскриптума" (где вокалистом был Гарик Сукачев). Впрочем, имена всех приглашенных музыкантов пока держатся в секрете.

Наверняка можно быть уверенным только в одном - концерт "Браво" снова будет продолжаться как минимум три часа. Наверное, только две звездные группы в мире играют так долго: американцы Guns N' Roses и наше "Браво"!

И правильно.

Кстати

Однажды у Евгения Хавтана спросили, какое его наилучшее достижение на сегодняшний день. И он ответил: "Наши в очередной раз помолодевшие поклонники". Точнее и не скажешь.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк

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