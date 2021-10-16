Фильмы Педро Альмодовара снова выйдут в прокат по всей России

Поклонники Альмодовара могут возрадоваться. На большом экране снова можно будет увидеть три картины мастера. "Возвращение", "Дурное воспитание" и "Поговори с ней" - главные работы режиссера, три яркие истории любви, снятые в начале двадцать первого века. Но не просто увидеть, а обсудить с известными кинокритиками. После показов - public talk.

В Москве все три фильма будут показаны в большом зале киноцентра "Октябрь", фильм представит и обсудит со зрителями главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин. Показы пройдут 19 октября ("Возвращение"), 25 октября ("Дурное воспитание") и 3 ноября ("Поговори с ней").

В Санкт-Петербурге показ "Возвращения" пройдет в Доме кино 20 октября. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Максим Ершов (Кино ТВ, Искусство кино). Там же, в Доме кино 26 октября, пройдет спецпоказ и обсуждение фильма "Дурное воспитание".

А "Поговори с ней" можно будет увидеть в кинотеатре "Каро 9 Варшавский экспресс" 3 ноября. Показ и обсуждение проведет продюсер Владислав Пастернак.

Кадр из фильма "Дурное воспитание". Фото: Russian World Vision

Также спецпоказы лент Альмодовара с участием кинокритиков пройдут во многих городах России, в том числе: Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, Ярославль, Краснодар, Самара и другие. Отдельные показы с участием кинокритиков в 26 городах России проведет сеть кинотеатров ОККО.