Генконсульство РФ подтвердило данные о пострадавших в Турции россиянах

Генконсульство в Анталье подтвердило, что в ДТП с автобусом в субботу пострадали семеро россиян. Их жизни ничего не угрожает, всем оказана первая медицинская помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства Demiroren, авария произошла в районе населенного пункта Манавгат в провинции Анталья. Причиной послужили плохие погодные условия, в результате чего водитель не справился с управлением.

Пострадал также гид, сопровождавший туристов. Полиция проводит расследование инцидента.

В социальных сетях появились снимки с места происшествия. Автобус с российскими гражданами вылетел с дороги в кювет и опрокинулся на бок.