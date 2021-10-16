Гинцбург: Начались испытания вакцины сразу от нескольких вирусов

Доклинические исследования платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов, начались в Центре им. Гамалеи, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

"Речь идет о вакцине, которую мы сейчас начали испытывать в доклинических испытаниях на обезьянах, - цитирует ТАСС его заявление. - Смысл этой технологии в том, что <...> можно сразу же защищать [человека] от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время".

Среди возможных подходов он назвал совмещение антигена вирусов гриппа и коронавируса.