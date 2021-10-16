Глава Росрезерва рассказал, где можно купить тушенку и гречку из госзапасов

Гречку, тушенку и другие товары из госзапасов можно встретить в свободной продаже, рассказал в интервью "РГ" руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин.

Например, в период ажиотажного спроса на продовольствие весной прошлого года Росрезерв передал Москве небольшие объемы гречки. Хотя на самом деле в тот момент серьезного вмешательства государства и не требовалось.

"Появление пустых полок в супермаркетах в начале пандемии было связано не с отсутствием товаров, а с логистическими трудностями. Торговые сети не успели сориентироваться и вовремя подвезти товары повышенного спроса с отдаленных складов", - пояснил Гогин.

Но и в "мирное" время продукция из госзапасов регулярно поступает в обычные магазины.

"Примерно за год-полгода до истечения срока годности продукция подлежит освежению, как у нас говорят. Если продукция не востребована для каких-то гуманитарных, чрезвычайных ситуаций, она направляется в первую очередь в силовые ведомства. Если там не пригодилась, тогда продукция поступает на свободный рынок", - рассказал Гогин.

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