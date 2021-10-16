Яценюк оценил убытки Украины от закупки газа в 5 миллиардов долларов

Действующая украинская власть должна нести ответственность за то, что не закупила газ по более низкой цене и теперь вынуждена переплачивать, заявил в эфире телеканала "Украина-24" экс-премьер Украины Арсений Яценюк. В этой связи убытки государства оцениваются в 5 миллиардов долларов.

По его словам, сегодня из карманов украинцев вытянут 5 миллиардов долларов. Это убытки государства и государственной компании НАК "Нафтогаз" из-за того, что когда надо было покупать газ по 250 долларов за тысячу кубических метров, его не купили. А сейчас топливо надо приобретать по 1 200 долларов за тысячу кубометров. "Таким образом, 5 миллиардов - это сумма, которая равносильна общим годовым расходам на оборону", - утверждает Яценюк.

Экс-премьер напомнил, что Украина имеет одни из самых больших подземных хранилищ газа в Европе и могла себе позволить закачать газ впрок. "Ключевая формула - надо было покупать газ тогда, когда он стоил 250 долларов за тысячу кубометров. На счетах "Нафтогаза" было 2 миллиарда долларов. На эти деньги можно было купить достаточный объем газа и закачать его в хранилища

"За это несет персональную ответственность действующая власть Украины" - заключил Яценюк.