"Игра в кальмара": неожиданные факты о самом популярном сериале

Южнокорейская драма-антиутопия "Игра в кальмара" стала самым популярным сериалом Netflix за всю историю, собрав 111 миллионов поклонников в более чем 90 странах всего-то за каких-то четыре недели. Для сравнения: нашумевший сериал "Бриджертоны" достиг отметки лишь в 82 миллиона просмотров.

Название сериала "Игра в кальмара" - это отсылка к детской игре, о которой рассказывают в самом начале первой серии. В детстве главный герой Сон Ки Хун часто играл в нее с друзьями. Как окажется позже, это не раз спасет ему жизнь.

На что готов человек ради 45,6 миллиардов?

Основное действие разворачивается в гигантском секретном комплексе на безымянном острове Южной Кореи, куда привозят 456 человек, по разным причинам оказавшихся на обочине жизни, вынужденных обманывать, предавать и даже убивать друг друга ради денег.

Все они становятся участниками смертельного шоу, правила которого предельно просты: для победы нужно пройти шесть испытаний, позаимствованных на детских игровых площадках: от перетягивания каната до "Тише едешь - дальше будешь".

Проигравших ждет одна участь - смерть, в то время как победитель получит приз в размере 45,6 млрд вон (около $38 млн).

Каждый из участников игры становится заложником не только своих поступков, но и непредвиденных обстоятельств. Оказавшись на грани отчаяния и буквально на волоске от смерти, они видят единственный выход - участие в играх на выживание.

Не фильм, а компьютерная игра

Отдельного внимания заслуживают декорации в "Игре в кальмара": зрителю постоянно кажется, что он участник видеоигры с гипертрофированными детскими площадками, разноцветными лабиринтами и лестничными башнями. Некоторые элементы интерьера или одежды персонажей вообще вызывают искреннее недоумение. Вспомнить хотя бы "денежное солнце" над головами игроков или гламурный гроб с бантиком и маски животных у VIP-зрителей шоу.

"Я планировал создать аллегорию или басню о современном капиталистическом обществе. Но хотел, чтобы в нем были персонажи, которых мы все встречали в реальной жизни. Изображенные игры предельно просты и понятны. Это позволяет зрителям сосредоточиться на персонажах, а не отвлекаться на попытки интерпретировать правила", - раскрывает смысл задуманного режиссер и автор сценария сериала Хван Дон-хек.

Зеленая спортивка станет самым популярным подарком на Хэллоуин

Ан Ён-хуэй, уличный торговец из Сеула, который делал далгонас - печенье в виде сот, показанное в сериале, рассказал, что фанаты начинают выстраиваться в очередь у его уличной кухни в 11 часов утра, и теперь он продает 500 штук в день (до выхода сериала эта цифра не поднималась выше 200 шт. в день).

Amazon приводит более 2000 результатов по запросу "Костюм для игры в кальмары"; в Google Trends, внутренней платформе поисковой системы, которая отслеживает интересы пользователей. Он оценивается как "прорывный" поисковый запрос.

Фанаты шоу смели с прилавков белые слипоны Vans, которые носят герои сериала. И судя по всему, самым популярным костюмом на Хэллоуин-2021 станет зеленая спортивка, а самым распространенным конкурсом - выцарапывание фигур из сахарного печенья.

Кстати

Корейская культура становится все ближе и понятнее

Опираясь на успех сериала "Игра в кальмара" и фильма "Паразиты", а также поп-групп BTS и Blackpink, вице-президент Netflix по контенту в Корее Минён Ким сказала, что "зрители во всем мире влюбляются в корейские истории, художников и культуру".

В последнее десятилетие корейские музыка, кино, еда, дизайн и технологии захватили мир, а Южная Корея оказалась в центре всеобщего внимания.

Неудивительно, что в России стали появляться книги о Корее. Чтобы погрузиться глубже в корейскую культуру, позовите друзей на тематическую вечеринку с просмотром сериала и аутентичными блюдами. Попробуйте приготовить традиционные сладкие рисовые блинчики со съедобными цветами (хвачжон). А рецепт возьмите из книги "Maangchi"s. Настоящая корейская кухня", недавно вышедшей в нашей стране.

Рецепт:

Для сиропа:

3 столовые ложки сахара

3 столовые ложки воды

Для блинчиков:

¼ чашки муки из клейкого риса (можно смолоть в блендере)

щепотка соли крупного помола

¼ чашки кипятка примерно

1 ст. ложка растительного масла

съедобные цветы: розы, львиный зев, тонколистные бархатцы, хризантемы или настурции

Приготовление:

Приготовьте сироп. В маленьком сотейнике с толстым дном смешайте воду и сахар и нагревайте на слабом огне 5 минут, не размешивая. Поболтайте сотейником, чтобы гранулы растворились. Снимите с огня и перелейте в пиалу.

Приготовьте блинчики. В средней миске смешайте рисовую муку, соль и кипяток. Вымешивайте деревянной ложкой до однородности и пока тесто не остынет настолько, что его можно будет взять в руки. Месите до гладкости в миске в течение нескольких минут.

Фото: Предоставлено издательством МИФ

Разделите тесто на 5 равных частей и скатайте их в шарики. Накройте пищевой пленкой и сплюсните в лепешки диаметром 6,3 см.

Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне в течение нескольких минут, затем убавьте огонь до минимума. Капните несколько капель растительного масла. Выложите на сковороду 2-3 блинчика и готовьте до слегка хрустящей корочки, 3-4 минуты. Корочка не должна потемнеть. Переверните и прижмите лопаткой, чтобы блинчики не раздулись и сохранили круглую форму. Жарьте до слегка хрустящей, но еще белой корочки, 3-4 минуты. (Иногда блинчики вздуваются.) Украсьте блинчики цветами или лепестками (в зависимости от размера цветов), переверните украшением вниз, прижмите лопаткой и держите 1 минуту, чтобы оно приклеилось. Выложите на сервировочное блюдо цветками вверх.

Полейте сиропом и подавайте.

3 факта о Южной Корее, которые помогут вам блеснуть эрудицией

Тем, кто не доверяет фильму, и привык все проверять лично, советуем почитать книгу

"Как живут корейцы", из которой, в частности, вы узнаете, что…

В Южной Корее более 3000 островов

Путешествуя по стране, вы можете побывать на 3300 островах, в том числе на Биджиндо. Они расположены у побережья портового города Тхонъён в южной провинции Кёнсан-Намдо. Туристы любуются рассветами и закатами на смотровой площадке на береговой линии, которая соединяет два острова. Самый длинный пляж в стране протяженностью 12 км находится на острове Имджадо в южной провинции Чолла-Намдо.

Фото: Предоставлено издательством МИФ

Южная Корея - центр мирового брейк-данса

Многие знают о К-попе, но мало кто слышал о страстном увлечении корейцев поппингом. Этот уличный танец, исполнитель которого ритмично сокращает мышцы, появился в США и пришел в Южную Корею на волне популярности хип-хопа. Впервые его показали по англоязычному каналу для американских военных American Forces Network. С 1990-х фанаты современной музыки загорелись брейк-дансом, ролики с которым постоянно крутились на телевидении. Спустя почти десять лет Южная Корея начала участвовать в международном соревновании по брейк-дансу Battle of the Year, и с тех пор корейские танцоры двадцать раз занимали призовые места. С 2002 по 2018 год они одержали семь побед. За тридцать лет, что существует этот чемпионат, корейские мужские и женские коллективы брейк-данса получили несколько вторых и третьих мест, а еще - награды за лучшее представление.

Корейцы родственны некоторым народам России

Ученые установили, что корейцы генетически близки коренным народам Сибири, живущим у озера Байкал, жителям Средней Азии, коренному населению Юго-Восточной Азии, Монголии и побережья Желтого моря. В 2017 году биологи исследовали генетические характеристики костей жителей Дальнего Востока России и выяснили, что современные корейцы приходятся "родственниками" народам Приморского края, населявшим эту местность примерно 8000 лет.

Корейцы относятся с одинаковой страстью ко всему, будь то мода, кино, красота, жизнь знаменитостей или социальные сети. Они гордятся своей историей, прогрессом и всегда готовы подняться на новую ступень. Именно упорство и стремление к инновациям стали ключевыми ингредиентами рецепта успеха Южной Кореи и ее непрерывного роста на экономическом, культурном и общественном уровнях.