Юрист объяснил, как безопасно купить или продать недвижимость

Для сделок с недвижимостью нужно подготовить пакет документов, что может быть довольно долго и затруднительно, а на рынке регистрации прав на недвижимость есть риск связаться с мошенниками, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Чтобы обезопасить себя и избавиться от необходимости сбора документов, сделку можно провести у нотариуса. Как отметил Соловьев, недавно появилась услуга подачи заявления о госрегистрации прав на недвижимость через нотариуса. Это не только удобно для граждан, но и сводит к минимуму риски мошеннических действий.

"Пока идут регистрационные действия деньги по сделке могут храниться на публичном специальном депозитном счете нотариуса, в связи с чем отпадает необходимость в аренде банковских ячеек и иных манипуляциях, которыми частенько пользовались недобросовестные дельцы", - пояснил юрист в беседе с агентством "Прайм".

Он добавил, что при проведении сделки у нотариуса не придется вносить дополнительные платежи - все входит в единый нотариальный тариф. При этом специалист берет на себя сбор всех необходимых сведений и справок, а потом приглашает стороны на встречу и в этот же день удостоверяет договор.