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Текст:   Евгения Думанская 
11:02 16.10.2021

Юрист объяснил, как вернуть деньги за ремонт в новостройке

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Россияне, купившие жилье в новостройке без отделки, могут вернуть часть средств, которые потратили на ремонт, рассказал зампред Московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев.

Фото: iStock
Юрист объяснил, как безопасно купить или продать недвижимость

Часть средств можно вернуть через налоговый вычет, размер которого составляет 13% от суммы расходов, но не более двух миллионов рублей. То есть, максимально собственник может получить 260 тысяч. Если квартира была куплена напрямую у застройщика без отделки, то можно компенсировать часть средств, которые были потрачены на ремонт.

В договоре о покупке должно быть прописано, что квартира продается без отделки, формулировка "без ремонта" грозит отказом в вычете. Если отделка была выполнена частично, то должно быть прописано, какие работы включены в стоимость, а какие - нет.

Вычет можно получить за расходы, указанные в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Это, например, установка дверей, окон, монтаж напольных покрытий, потолка, электропроводки, систем отопления, водопровода, оклеивание стен обоями, а также расходы на покупку материалов и оплату отделочных работ.

"Для получения налогового вычета необходимо заполнить налоговую декларацию, подав ее в налоговый орган, приложив документы, подтверждающие расходы: чеки, акты, договоры, платежи и расписки, из которых будет понятно, что средства потрачены на выполнение работ и покупку материалов", - сказал Прокофьев в беседе с РИА Новости.

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