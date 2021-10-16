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16.10.2021 15:23
Рубрика: Общество

Киноэкипаж вернется на Землю раньше запланированного времени

Возвращение на Землю киноэкипажа - съемочной группы первого фильма в космосе с рабочим названием "Вызов" - состоится раньше запланированного времени.

Экипаж МКС разбудила сирена из-за сбоя модуля "Звезда"

Как сообщается на сайте "Роскосмоса", расстыковка Международной космической станции и корабля "Союз МС-18" ожидается в 04:14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса - в 06:41:46 мск и посадка спускаемого аппарата - в 07:35:42 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган.

К тому моменту продолжительность работы космонавта Олега Новицкого на борту МКС составит 191 день, а Юлии Пересильд и Клима Шипенко - 12 суток.

Ранее предполагалось, что "Союз МС-18" произведет посадку в 07:36:35 мск.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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