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Рубрика: Общество

Когда и где смотреть, как Пересильд и Шипенко возвращаются из космоса

Текст: Сусанна Альперина
Возвращение на Землю киноэкипажа - съемочной группы первого фильма в космосе с рабочим названием "Вызов" - запланировано на утро 17 октября. В этот день Первый канал будет транслировать посадку корабля "Союз МС-18" с Олегом Новицким, Юлией Пересильд и Климом Шипенко в прямом эфире и онлайн. Прямое включение из района приземления - в 07:15 по московскому времени.

По предварительным данным, приземление спускаемого аппарата ожидается в 07:36. К тому моменту продолжительность работы космонавта Олега Новицкого на борту МКС составит 191 суток, а Юлии Пересильд и Клима Шипенко - 12 суток.

Фото: Саша Гусов/ Первый канал
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19 октября в 12:00 в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина состоится пресс-конференция экипажа корабля "Союз МС-18" в составе: космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд, кинорежиссер Клим Шипенко. Темы пресс-конференции: съемки на МКС фильма "Вызов", освоение модуля "Наука" и работа в открытом космосе. Обозреватели "РГ" будут работать на пресс-конференции и зададут интересующие наших читателей вопросы.

Общество Космос Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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