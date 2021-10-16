Когда и где смотреть, как Пересильд и Шипенко возвращаются из космоса

По предварительным данным, приземление спускаемого аппарата ожидается в 07:36. К тому моменту продолжительность работы космонавта Олега Новицкого на борту МКС составит 191 суток, а Юлии Пересильд и Клима Шипенко - 12 суток.

19 октября в 12:00 в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина состоится пресс-конференция экипажа корабля "Союз МС-18" в составе: космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд, кинорежиссер Клим Шипенко. Темы пресс-конференции: съемки на МКС фильма "Вызов", освоение модуля "Наука" и работа в открытом космосе. Обозреватели "РГ" будут работать на пресс-конференции и зададут интересующие наших читателей вопросы.