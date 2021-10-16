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16.10.2021 14:02
Рубрика: Общество

Коллективный иммунитет в РФ достиг 45%

Текст: Евгения Думанская

Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство обнародовало счетчик вакцинации в регионах

По данным на середину октября, 51 миллион россиян получили одну прививку, а 47,5 миллиона - полностью завершили цикл вакцинации. Количество случаев заражения превышает 7,9 миллиона.

Теперь россияне смогут узнать актуальные данные по вакцинации и уровню коллективного иммунитета на сайте стопкоронавирус.рф. Ежедневно будут публиковаться сведения ка в целом по России, так и для каждого региона.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что для достижения коллективного иммунитета вакцинацию должны пройти не менее 80% населения, то есть, более 90 миллионов человек. По предварительным оценкам, этого показателя получится достичь уже в ноябре. Прививку можно поставить бесплатно в любом регионе страны, а также специалисты напоминают о необходимости своевременной ревакцинации.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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