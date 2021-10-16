Курица и сливки: Простой рецепт любимого супа Северной Америки

Суп со сливками - ваша первая ассоциация? Наверняка что-то изысканное из ресторана. Но на самом деле его можно легко сделать дома - да еще и из ингредиентов, которые наверняка есть у каждого в холодильнике: курица, картошка, морковь, лук… Встречайте, любимый суп Северной Америки "чаудер"! Звучит как повод похвастаться перед гостями, а на деле - простое и невероятное сытное блюдо без усилий.

Вам понадобятся:

2 столовые ложки сливочного масла

700 г куриной грудки без кожи и костей, нарезанной небольшими кусочками

1 крупная луковица, мелко нарезанная

2 стебля сельдерея, мелко нарезанного (по желанию)

2 средние моркови, мелко нарезанные

1,4 л куриного бульона

4 средние очищенные картофелины, нарезанные кубиками

40 г муки

60 г размягченного сливочного масла

соль, перец по вкусу

жареный бекон для сервировки (по желанию)

Шаг 1

В кастрюле примерно на шесть литров (желательно с толстым дном) на среднем огне растапливаем одну столовую ложку сливочного масла. Добавляем нарезанную курицу и жарим, пока не подрумянится, периодически помешивая. Затем достаем из кастрюли и отставляем в сторону.

Шаг 2

В той же кастрюле на среднем огне растапливаем еще одну столовую ложку сливочного масла и добавляем нарезанные лук, сельдерей и морковь. Готовим примерно пять минут или пока овощи не станут мягкими, периодически помешивая.

Шаг 3

Добавляем бульон, доводим до кипения и уменьшаем огонь. Варим на медленном огне под крышкой 10 минут. Добавляем нарезанные картофелины. Под крышкой на медленном огне варим еще 10 минут или пока картошка не станет мягкой. После добавляем курицу, которую поджарили в начале.

Шаг 4

Оставшиеся 60 г сливочного масла (обязательно размягченного!) смешайте с мукой, чтобы получилась однородная паста. Добавьте ее в суп и готовьте, помешивая, пока суп не станет густеть или пузыриться. Потом готовьте еще минуту, помешивая, и добавьте сливки. Увеличьте огонь до среднего и готовьте, перемешивая, пока вся масса не прогреется. Добавьте соль и перец по вкусу.

Готово! Перед подачей суп можно посыпать сверху жареным беконом.

За основу взят рецепт журнала Better Homes&Gardens.

Вообще, чаудер в Северную Америку привезли британские и французские рыбаки. И изначально этот суп готовили с рыбой и прочими морепродуктами. Это уже потом его состав стал более разнообразным. Например, по "манхэттенскому" рецепту чаудер делается на основе томатов и имеет красный цвет. По рецепту Новой Англии он молочно-белый. Кто-то добавляет в суп кукурузу. Сверху помимо бекона чаудер можно приправить солеными крекерами или даже нарезанными перчиками чили.

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