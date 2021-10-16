Лашет настраивает ХДС на работу в оппозиции

Лидер ХДС Армин Лашет в ходе выступления перед молодыми членами партии в Мюнстере выразил более ясное, чем прежде, отношение к оппозиции. "Мы находимся в точке, которую большинство в этом зале еще не переживали - а именно оппозиция. Партия может быстро восстановиться после тяжелого поражения, как это произошло в 1998 году, если правильно настроит себя", - цитирует Spiegel online политика.

Неудавшийся кандидат в канцлеры произнес боевую, волнующую речь. Он взял на себя единоличную ответственность за неудачные результаты ХДС на выборах в бундестаг. "Ничего нельзя замалчивать. Я несу ответственность как руководитель и кандидат в канцлеры", - подчеркнул Лашет.

В то же время деятель ХДС отметил, что у партии была хорошая программа и позиции, которые она продолжит отстаивать. В этой связи посоветовал придерживаться среднего пути и умеренности.

Между тем социал-демократы, либералы и "зеленые" готовы перейти от "зондирующих" к коалиционным переговорам. Об этом говорится в документе, опубликованном по итогам встречи лидеров трех партий - СДПГ, СвДП и "Союз-90/"Зеленые". Это еще один шаг на пути к созданию нового правительства. Кабинет министров может возглавить Олаф Шольц, который является лидером СДПГ, выигравшей парламентские выборы 26 сентября.

Переход к коалиционным переговорам, по сути, означает, что СДПГ, "зеленые" и СвДП устранили основные разногласия и сформируют кабинет министров. Коалицию в таком составе называют "светофором" (по цветам, символизирующим партии). На федеральном уровне такой альянс еще ни разу не правил. Согласно проведенным недавно опросам общественного мнения, большинство жителей Германии, считают такой вариант коалиции наиболее оптимальным для будущего страны, передает телеканал Euronews.