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16.10.2021 19:31
Рубрика: Общество

Место и время посадки "киноэкипажа" уточнили на 2 километра и 18 секунд

Текст: Александр Емельяненков
Всего 12 часов остается до момента возвращения на землю участников космического проекта "Вызов" - рано утром в воскресение, 17 октября, Олег Новицкий, Юлия Пересильд и Клим Шипенко должны приземлиться в казахстанской степи. Согласно уточненным расчетам - в 07:35:42 по московскому времени в 148 километрах на юго-восток от Жезказгана.

Те из нас, кто внимательно следит за ходом этого полета и не пропускает ни одно известие с орбиты, обратили внимание, что место и время посадки корабля "Союз МС-18" в последние сутки "исправили" на 2 километра и 18 секунд.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК "Энергия"/ РИА Новости
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"По уточненным данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса", - расстыковка ожидается в 04.14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса - в 06.41.46 мск и посадка спускаемого аппарата - в 07.35.42 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган".

В сообщениях до этого расчетная точка приземления была на два километра ближе к Жезказгану, а касание земли спускаемым аппаратом - в 07:36 по московскому времени. Связано ли это с уточненным прогнозом погоды по курсу снижения и в районе посадки или, может, сказалась временная потеря ориентации МКС при тестовом запуске двигательной установки "Союза МС-18", что случилась день тому назад, - гадать не станем.

Специалисты в подмосковном Центре управления полетом такие детали публично не комментируют, а делают, как и подобает профессионалам, свою невидимую для нас работу, чтобы успешно начавшийся полет стал полностью успешным. Финальный этап - в ночь на воскресенье.

Главное - в прямом эфире

Что ожидает "киноэкипаж" и что могут увидеть онлайн наши читатели с первых минут воскресенья 17 октября?

00:45 - 01:05 мск - закрытие переходных люков между кораблем "Союз МС-18" и модулем "Наука" российского сегмента МКС. С 00.30 - прямая трансляция здесь.

04:12:30 мск - выдача команды на расстыковку корабля "Союз МС-18".

Фото: Саша Гусов/ Первый канал
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04:14:00 мск - физическое разделение корабля и модуля "Наука" российского сегмента МКС. С 03.30 - прямая трансляция здесь.

06:41:46 - включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса. Длительность импульса - 279 секунд.

07:09:13 мск - разделение корабля на отсеки.

07:12:07 мск - вход спускаемого аппарата в атмосферу Земли.

07:20:42 мск - команда на ввод основного парашюта.

07:35:42 мск - приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18" в 148 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане. С 06.30 - прямая трансляция здесь.

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