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16.10.2021 20:42
Рубрика: Власть

На сегодняшний день у 1 153 военнослужащих в армии выявлен коронавирус

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в четверг вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: EPA-EFE/ANDREA FASANI
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Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid- 19 вылечили 80 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте почти 41,6 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 140,6 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 153 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 654 военнослужащих с Covid-19 лежат в ведомственных госпиталях. Пятнадцать заболевших лечат гражданские медики. Еще 484 человек изолированы на дому.

Сообщается, что один инфицированный коронавирусом находится в тяжелом состоянии. У одиннадцати пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 140 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 169 человек.

Фото: Сергей Мельников/РГ
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 378 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 29 тысячам пациентов, из которых свыше 10,3 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

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