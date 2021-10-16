"Память" Вирасетакула выйдет только в кинотеатрах

Это требование обусловлено американским дистрибьютором картины - компанией Neon, которая выбрала для показа фильма новую схему так называемого "бесконечного проката". То есть "Память" пройдет исключительно на больших кинотеатральных экранах, переходя из города в город. Этому правилу будет следовать и российский прокатчик картины компания "Русский Репортаж".

"Память" - одна из самых таинственных и необычных картин, - говорит директор по прокату компании Роман Дорофеев. - Нам бы хотелось, чтобы зрители в полной мере испытали опыт погружения в замысел режиссера. Это фильм-событие, фильм-путешествие, на просмотр которого необходимо настроиться и даже подготовиться, если хотите, аналогично походу в театр. Схема "бесконечного проката" в США - это то, что кажется логичным и оправданным для такого фильма. Мы планируем придерживаться общей стратегии работы американских коллег. Ключевыми векторами станут событийность и показ исключительно на большом экране".

"Память" - первая картина тайского режиссера, снятая на английском и испанском языках в Колумбии, в главной роли Тильда Суинтон. Жанр официально определен как "мистика", хотя это никак не характеризует витиеватую структуру фильма. Картина созерцательная - философия дзен в полном объеме. Пантеистическая и чувственная: шелест трав, журчание ручьев, грозовое урчание туч, утробный гул земли. Суинтон играет американку Джессику, приехавшую в Колумбию навестить сестру Карен и ее мужа. Джессика страдает загадочным синдромом - ее пугают глухие, но мощные удары, которые слышит только она одна. Мистическая аура, характерная для всех картин Вирасетакула, довольно долго интригует зал, но фантастический финал с улетевшей в космос огромной металлической рыбой все переводит в регистр абсурда. Постоянная тема режиссера, умеющего воспринимать мир в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего, остается и здесь ведущей.

Прокат фильма в России стартует в последний день октября в московском кинотеатре "Художественный".