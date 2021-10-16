Пять причин, почему нужно смотреть сериал "Убийства в одном здании"

Хорошо ли вы знаете своих соседей? Какие тайны они хранят в своих квартирах? А что если любимую собачку вашего соседа отравил Стинг? Звезда с мировым именем, которая живет несколькими этажами выше от тебя. На сервисе Hulu продолжается сериал "Убийства в одном здании" - комедийный детектив со Стивом Мартином в главной роли. Недавно стало известно, что у проекта будет второй сезон. Эта новость не может не радовать. Если нужен сериал на выходные, то "Убийства в одном здании" - это идеальный вариант. "РГ" пыталась разобраться, почему.

Безупречный кастинг

Трое соседей - их играют Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, - обожают детективные подкасты. Как сказали бы раньше, радиоспектакли. Каждый вечер они с нетерпением ждут новую серию подкаста "В Оклахоме не все в порядке". Загадочные убийства, неожиданные развязки, самые трудные головоломки - все это щекочет им нервы и не дает заскучать. Чарльз (Стив Мартин) - бывший актер, который настолько застрял в своем славном прошлом, что не отделяет своих персонажей от самого себя.

Оливер (Мартин Шорт) тоже застрял в своем прошлом, правда, бесславном, он - бывший режиссер мюзиклов. Настолько разоренный своими проектами, что теперь ему нечем платить за квартиру. Когда-то все деньги, отложенные на учебу сыну, он потратил на свою постановку "Всплеск", которая с треском провалилась. Вот почему теперь его сын не в восторге от идеи платить квартплату за своего непутевого папочку.

Мэйбл (Селена Гомес) - свободный художник, живет в дорогущей квартире тетки и следит за тем, как в апартаментах идет ремонт. Комик, писатель, музыкант, композитор и продюсер Стив Мартин не нуждается в особом представлении. Он, кстати, в списке создателей сериала. Мартина Шорта все знают по телешоу "Субботним вечером в прямом эфире". А популярная певица Селена Гомес не только удачно смотрится на фоне дуэта стариков-разбойников, но и является главным носителем тайны в сериале. Оказывается, только она была знакома с умершим при загадочных обстоятельствах Тимом Коно (Джулиан Кихи), проживавшем в одном доме с симпатичной троицей.

Без пошлых шуточек

После убийства соседа Чарльз, Оливер и Мэйбл решают, что без них тут не обойтись, иначе дело закроют, злодея не найдут, и все спишут на самоубийство. Они ведут свое расследование, составляют досье на каждого соседа. Но им и этого мало - они записывают свой собственный подкаст, который Оливер берется продвигать с помощью сети закусочных, где подают не самую лучшую в городе курятину в кляре. Первая серия записывается в платяном шкафу. "Боже, как здесь жарко", - говорит обливающийся потом и задыхающийся недовольный Оливер. А Чарльз настаивает - все должно быть, как у настоящих профи. Ведь шкаф идеально глушит все лишние звуки, доносящиеся извне. А еще выдвигает новую креативную идею - писать монологи под концертино. Сериал отличает легкий юмор в стилистике "Розовой пантеры", "Дома вверх дном". Ни одной скабрезной шуточки в жанре современного стендапа вы здесь не услышите.

В маленькой роли - Стинг

Стинг сыграл капризную, немногословную и недоступную простому люду звезду. После Тима Коно в доме умирает кошка, а потом кто-то подсовывает отравленную кость собаке Оливера. "А вдруг это Стинг? - задумывается горе-сыщик, оплакивающий своего бульдога Винни. - Мы же ехали с ним в одном лифте. И тот был раздражен присутствием моего пса". У Стинга, к сожалению или к счастью, нет больших ролей в кино. А за те, что есть, певца не сильно хвалят. Но новому сериалу он - стильно одетый, подтянутый, несмотря на свои семьдесят - несомненно, добавляет обаяния.

В духе лучших книг Агаты Кристи

В книгах Агаты Кристи нет головокружительных погонь, перестрелок, кровавых подробностей. Есть только интеллектуальная игра - головоломка, которую автор предлагает разгадать зрителям или читателям. Сериал "Убийства в одном здании" наследует лучшим детективам Агаты. Экшена почти никакого, зато много диалогов, забавных ситуаций, в которых раскрываются персонажи густонаселенного дома в центре Манхэттена. Получилось очень театрально.

Главный герой - Нью-Йорк

А еще у сериала уютные декорации. Аркония - так называется небоскреб, в котором живут главные герои. И он - тоже герой. Чтобы создать собирательный образ Арконии, авторы сериала вдохновлялись и домом "Ансония", в котором когда-то жили Игорь Стравинский и Теодор Драйзер, а сейчас живут Анджелина Джоли, Маколей Калкин и Натали Портман. И богатейшим особняком Белнорд, внутренний двор которого с фонтанами и минипарком - один из самых больших в городе. В респектабельной Арконии - дорогие интерьеры: мебель из красного дерева, шедевры на стенах, антикварные лампы, штучные колониальные безделушки и настоящие дровяные камины, заботливо согревающие длинными осенними вечерами. В такой обстановке жили и сто лет назад, и сейчас живут почтенные нью-йоркцы.