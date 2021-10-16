"Проституция": Татьяна Буланова осудила жертв харассмента

Советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова в интервью радио "Комсомольская правда" высказалась с резкой критикой в адрес жертв харассмента.

По ее словам, ей непонятна мода на публичные откровения о домогательствах.

"Вообще, для меня слово харассмент - это стыдно. Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал", - цитирует артистку KP.RU.

Буланова говорит, что у нее с коллегами и продюсерами никогда не возникало подобных ситуаций. Также она добавила: "Если бы со мной случилось такое, я никогда бы об этом не рассказала. Стыдно! Ведь тем самым ты признаешь, что тебя успешно соблазнили. Вот если бы женщины рассказывали об этом сразу или отказывали в интиме, это другое дело".

При этом в личной жизни певице не раз приходилось сталкиваться с давлением со стороны сильной половины человечества: "Слава богу, это было не физическое давление: если и были стычки, то небольшие и обоюдные. А морально да, на меня давили".

Ранее Татьяна Буланова поделилась роликом на свою песню к третьей части боевика "Шугалей".