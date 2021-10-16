Психолог - о том, как родителям не перессориться в школьных чатах

Еще несколько лет назад родители встречались друг с другом четыре раза в год на родительских собраниях. Сейчас, бывает, ежедневно, и не всегда такое общение может быть приятным и полезным. Интернет сегодня - открытая площадка, правила для которой еще только определяются. Что надо знать, чтобы не перессориться со всеми родителями в классе, не настроить против себя учителя и не навредить активностью собственному ребенку? Об этом мы поговорили с практическим психологом, педагогом-психологом высшей категории, преподавателем Института непрерывного образования МГППУ Ларисой Носовой.

Специалисты рекомендуют: администратором родительского чата должен быть классный руководитель. Важно, чтобы в чате не было случайных людей. Основные правила должны быть закреплены в сообщении и известны всем участникам чата. Идеальный вариант - обсудить правила на собрании в школе, чтобы дать родителям возможность изменить или дополнить их. "Обычно, если человек причастен к обсуждениям правил, он берет на себя ответственность за их выполнение", - рассказала "РГ" Лариса Носова.

Очень важны даже такие мелочи, как время отправки сообщений. Ничто не раздражает так сильно, как сигналы от сообщений в чате в неудобное время. И это тоже можно и нужно обсудить с родителями. Оптимальное время для общения по опыту работы школ - с 8:30 до 20:00, а в выходные - с 11:00 до 18:00.

В чате - только информация

"Школьный чат создается, прежде всего, для оперативного обмена информацией. Чат не предназначен для размещения личной информации. К примеру, если у ребенка болит живот, и вам кажется, что он отравился в школьной столовой или не принес из школы физкультурную форму, не спешите вбрасывать эту информацию в общий чат. Для начала обсудите в личном чате с классным руководителем. Были случаи, когда родители начинали эмоционально критиковать качество школьных завтраков, поднимали неприятные вопросы о воровстве физкультурный формы, негативно настраивая друг друга, заводя всех участников чата, а потом выяснилось, что ребенок отравился бутербродом, который принес из дома, а форма лежит в гардеробе" - пояснила Лариса Носова.

Пожалуй, самое важное правило общения в чате - вежливость. Еще одно строгое правило - не обсуждаем в чате других детей, учителей и родителей. Давайте учиться отделять существующую проблему от личности человека.

Как бороться с грубостью в чате? Если грубое сообщение относится к вам, вы чувствуете гнев, раздражение, обиду - ни в коем случае не отвечайте сразу. Тот, кто нагрубил, не справился со своими эмоциями или не имеет культуры цивилизованного общения. Не позволяем себя втягивать в разборки.

Как вариант можно написать: "Я понимаю, что вы очень расстроены, но прошу вас не нарушать правило вежливого общения в нашем чате". Благоприятно влияет на конфликтную ситуацию и комментарии администратора или других участников чата: "Уважаемые родители, призываю вас придерживаться правил чата, которые мы с вами приняли. Ситуация непростая, но мы обязательно найдем приемлемое для всех решение. Предлагаю назначить встречу в конце недели для обсуждения вопроса".

Возвращаем "петлю"

Еще один полезный коммуникативный инструмент для разных типов отношений - так называемая "петля понимания". "Петля понимания" подразумевает под собой внимательное отношение к тому, что говорит собеседник и возвращение ему сообщения для уточнения правильности понимания. При этом используются фразы: "Правильно ли я вас понимаю…", "То есть вы хотите сказать…". Вы не интерпретируете сообщение, а пытаетесь понять смысл, вложенный собеседником. Это очень важно, часто для другой стороны такая обратная связь способствует лучшему осмысления своей позиции, и совершенно точно - дает надежду на дальнейшее нормальное общение и сотрудничество. Петля понимания считается завершенной, когда ваш собеседник соглашается с тем, что его правильно услышали.

Не выходим из образа

"Хороший способ интуитивно правильно принимать решения в сложных ситуациях - соответствовать продуманному образу. Возможен такой вариант: каждая семья - это небольшое, независимое государство со своими традициями, бюджетом, культурой. В этом смысле каждая мама вместе с папой являются главами этого государства - президентом, премьер-министром, членами королевской семьи и т.д., выбирайте то, что вам больше нравится. В рамках этого образа в родительском чате вы общаетесь с такими же важными представителями других самодостаточных государств. И неужели такие уважаемые люди будут опускаться до площадной брани и истерик?" - дает еще одну психологическую подсказку Лариса Носова.