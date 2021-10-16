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16.10.2021 11:44
Рубрика: Общество

Психотерапевт рассказала, как распознать постковидную депрессию

Текст: Евгения Думанская

Одним из последствий перенесенного коронавируса может стать депрессивное состояние, рассказала врач-психотерапевт Екатерина Мисевич.

Фото: GettyImages
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Вирус влияет на различные системы организма, а также на психику. Как отметила Мисевич, в осенний период, когда для многих характерно ухудшения настроения, распознать постковидную депрессию может быть сложнее. Она назвала признаки, на которые стоит обратить внимание и, при необходимости, обратиться за помощью.

"Это сниженное настроение дольше двух недель, когда больше не радует то, что радовало раньше, и когда нет сил на привычные дела", - рассказала специалист в беседе с радио "Sputnik".

Депрессия не обязательно развивается сразу после заболевания - она может проявиться и спустя некоторое время. Причина этого состояния, как считает Мисевич, не только в реакции организма на болезнь, но и в психологическом напряжении, связанном с пандемией.

Специалист посоветовала в течение полугода после перенесенного COVID-19 не принимать каких-то важных жизненных решений, например, об увольнении или разводе, поскольку есть риск, что желание разорвать определенные социальные связи возникло под влиянием депрессивного состояния.

Доктор рекомендовала заболевшим коронавирусом внимательнее относиться к своим потребностям и делать только то, что хочется. Исключение должно составлять только питание и лечение - этим нужно заниматься даже через силу.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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