СК начал проверку после массового отравления детей в Подмосковье

В подмосковном Клину следователи начали проверку после отравления учеников одной из школ, сообщили в региональном управлении следственного комитета.

"По данным следствия, 15 октября 2021 года 20 детей обратились за медицинской помощью в больницу с признаками пищевого отравления. В настоящее время всем детям оказана необходимая медицинская помощь и их здоровью ничего не угрожает", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи провели опросы и затребовали необходимые документы. Сотрудники Роспотребнадзора взяли образцы продуктов, которые ели дети, чтобы провести экспертизу.