После нападения в наркодиспансере Якутска скончался один человек

Власти Якутии рассказали подробности трагедии в якутском наркологическом диспансере, где один из пациентов напал на соседей по палате.

По предварительным данным, в результате ЧП скончался один человек, еще пятеро пострадали. Все раненые отправлены в республиканскую больницу, они получают медпомощь.

- Приносим соболезнование родным погибшего, - сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Власти также приводят информацию от следственного комитета республики. В данный момент специалисты работают на месте и устанавливают все обстоятельства происшествия.