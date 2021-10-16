Семьи военных получили служебные квартиры во Владивостоке

В субботу, 16 октября Минобороны РФ сообщило, что в столице Приморского края состоялась церемония заселения военнослужащих Тихоокеанского флота в служебные квартиры. Ключи от них получили сразу 190 семей.

Они сыграют новоселье в 24-этажном односекционном жилом доме, который построили во Владивостоке специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России. Известно, что общая площадь здания составляет около 18,5 тыс. квадратных метров. Суммарная площадь квартир с учетом лоджий и балконов - почти 13 тысяч "квадратов".

В новостройке 190 квартир, большая часть из которых трехкомнатные - их 95. Двухкомнатных - 49 и 46 однокомнатных. Как утверждают военные строители, архитектурная концепция служебного жилья полностью отражает запросы и потребности современных жителей, которых заселяют в просторные квартиры улучшенной планировки.

Если взять ту же новостройку во Владивостоке (она уже передана в оперативное управление и эксплуатацию ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России), то все квартиры там с отделкой и сантехникой. В кухнях установлены электрические плиты. Инженерные системы обеспечат комфортный температурно-влажностный режим в жилых помещениях. "При проектировании и строительстве особое внимание было уделено обеспечению доступа и передвижения по дому жителей с детскими колясками, а также маломобильных групп населения. На входе - пандусы, все входные узлы и коммуникационные пути имеют достаточную ширину, полы выполнены без перепадов, дверные проемы без порогов"., - сообщили в Минобороны РФ.

Здание оборудовано двумя лифтами грузоподъемностью 400 и 1000 кг и двумя мусоропроводами. На первом этаже расположены помещения диспетчерских служб и сетей связи. В вестибюле - пост охраны, которая несет круглосуточное дежурство. Более того, военные строители гарантируют жильцам безопасное проживание. Для этого в доме установили системы связи, оповещения, охранную сигнализацию.

Новостройка также оборудована системой автоматизации инженерных систем. А пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения возгораний и противопожарной защиты. При возникновении пламени или задымления там автоматически сработают системы оповещения, дымоудаления. А лифты сами опустятся на первый этаж.

В Минобороны также сообщили, что до конца 2021 года в микрорайоне Снеговая падь ключи от служебных квартир получат еще 299 семей военнослужащих. Специалисты военно-строительного комплекса готовятся передать новоселам 10-ти этажный 5-подъездный жилой дом.