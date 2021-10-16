В Камчатском заливе и в районе Курил произошли землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром в субботу в районе Курильских островов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елены Семеновой.

Эпицентр сейсмособытия зафиксирован в 115 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп.

- Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 13.02 (05.02 мск) в координатах 45,5° северной широты, 149,6° восточной долготы на глубине 162 километра, - приводит агентство слова Семеновой.

Информация о пострадавших и угрозе возникновения цунами не поступала.

Между тем землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано сегодня и в акватории Камчатского залива. Как отмечается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю, оно произошло в точке с координатами 55,38° северной широты, 162,37° восточной долготы, на глубине 36 километров. Эпицентр находился в 95 километрах южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось.