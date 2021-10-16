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16.10.2021 07:30
Рубрика: Власть

Во Владивостоке сдали 24-этажный дом для моряков ТОФ

Текст: Инесса Доценко

Торжественная церемония по сдаче 190-квартирного односекционного жилого дома для военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) прошла во Владивостоке.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Здание, которое располагается в микрорайоне "Снеговая падь", построили специалисты военно-строительного комплекса минобороны.

Как сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников, большая часть квартир (95) трехкомнатные. Кроме того, в доме 49 "двушек" и 46 "однушек".

Служебное жилье предоставляют с отделкой и всей необходимой сантехникой. При проектировании и строительстве особое внимание уделили возможности передвижения по дому маломобильных жильцов, удобно будет проходить здесь и с детскими колясками.

Здание оборудовано двумя лифтами, на первом этаже - помещения диспетчерских служб и сетей связи, в вестибюле - пост охраны, в котором организовано круглосуточное дежурство.

Общая площадь служебного жилья, построенного в этом году для военнослужащих в микрорайоне "Снеговая падь", составляет более 30 тысяч квадратных метров.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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