Во Владивостоке сдали 24-этажный дом для моряков ТОФ

Торжественная церемония по сдаче 190-квартирного односекционного жилого дома для военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) прошла во Владивостоке.

Здание, которое располагается в микрорайоне "Снеговая падь", построили специалисты военно-строительного комплекса минобороны.

Как сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников, большая часть квартир (95) трехкомнатные. Кроме того, в доме 49 "двушек" и 46 "однушек".

Служебное жилье предоставляют с отделкой и всей необходимой сантехникой. При проектировании и строительстве особое внимание уделили возможности передвижения по дому маломобильных жильцов, удобно будет проходить здесь и с детскими колясками.

Здание оборудовано двумя лифтами, на первом этаже - помещения диспетчерских служб и сетей связи, в вестибюле - пост охраны, в котором организовано круглосуточное дежурство.

Общая площадь служебного жилья, построенного в этом году для военнослужащих в микрорайоне "Снеговая падь", составляет более 30 тысяч квадратных метров.