В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса и грузовик

Сегодня в Московском районе Нижнего Новгорода столкнулись два автобуса и автомобиль "ГАЗ". По предварительной информации, пострадало 16 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, авария случилась сегодня около 14:50. По предварительной версии, водитель грузовика, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "Уступи дорогу", столкнулся с автобусом "ЛиАЗ", который, в свою очередь, столкнулся с маршрутным такси "ПАЗ".

Пять человек были госпитализированы. Информация по пострадавшим уточняется.

В МЧС по Нижегородской области уточнили, что авария произошла возле дома №5 по улице Мирошникова. В ликвидации последствий аварии задействованы 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

По факту аварии прокуратура Нижегородской области организовала проверку.