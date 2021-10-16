В Пензе врио министра спорта задержали за взятку

В Пензе за взятку в особо крупном размере задержан временно исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский. В субботу об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Чиновник был задержан сотрудниками УФСБ по Пензенской области после получения взятки в размере 120 тысяч рублей. Следствие располагает сведениями о получении подозреваемым незаконных вознаграждений в общей сложности не менее 1,25 миллиона рублей.

По данным следствия, с марта 2020 года по октябрь 2021 года подозреваемый на систематической основе получал от ряда лиц взятки за совершение действий (бездействия), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.