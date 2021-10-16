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16.10.2021 14:23
Рубрика: Общество

Бывший мэр Омска заразилась коронавирусом в Москве

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Сергей Мельников/РГ Фото: Сергей Мельников/РГ
Фото: Сергей Мельников/РГ

Экс-мэр Омска, депутат Госдумы нового созыва Оксана Фадина заболела COVID-19. По словам бывшей градоначальницы, сейчас она находится на самоизоляции, а болезнь переносит в легкой форме

Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости
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- Последний тест ПЦР показал положительный результат, а это значит, что у меня выявлена коронавирусная инфекция. Временно перешла на дистанционный формат работы. Болезнь протекает в легкой форме, симптомы как при ОРВИ. Пожалуй, самое неприятное, что пропало обоняние. Но это мелочи. Все восстановится. Легкая форма, уверена, связана с прививкой, второй компонент которой я поставила в августе, - сообщила Оксана Фадина на своей странице в Instagram.

Депутат советует вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал.

12 октября Оксана Фадина участвовала в первом заседании Госдумы нового созыва. Она заняла пост зампреда комитета по региональной политике и местному самоуправлению

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Пандемия коронавируса COVID-19

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