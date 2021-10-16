Бывший мэр Омска заразилась коронавирусом в Москве

Экс-мэр Омска, депутат Госдумы нового созыва Оксана Фадина заболела COVID-19. По словам бывшей градоначальницы, сейчас она находится на самоизоляции, а болезнь переносит в легкой форме

- Последний тест ПЦР показал положительный результат, а это значит, что у меня выявлена коронавирусная инфекция. Временно перешла на дистанционный формат работы. Болезнь протекает в легкой форме, симптомы как при ОРВИ. Пожалуй, самое неприятное, что пропало обоняние. Но это мелочи. Все восстановится. Легкая форма, уверена, связана с прививкой, второй компонент которой я поставила в августе, - сообщила Оксана Фадина на своей странице в Instagram.

Депутат советует вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал.

12 октября Оксана Фадина участвовала в первом заседании Госдумы нового созыва. Она заняла пост зампреда комитета по региональной политике и местному самоуправлению